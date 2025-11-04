Ekim Ayında Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan 204 Milyon Dolar İhracat

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan ekim ayında 204 milyon 450 bin 380 dolarlık dış satım yapıldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen ay bölgede en çok ihracat Tekirdağ'dan yapıldı.

Gelişmiş sanayisi ve lojistik imkanlarıyla ihracatta adından söz ettiren Tekirdağ'dan ekim ayında 181 milyon 852 bin 660 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bölgede 12 milyon 572 bin 670 dolarla Edirne ikinci sırada, 10 milyon 25 bin 50 dolarlık ihracatla Kırklareli üçüncü sırada yer aldı.

Sektörel bazda Tekirdağ'dan en çok demir ve demir dışı metaller sektöründe, Kırklareli ve Edirne'den hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe ihracat yapıldı.

Tekirdağ'dan en fazla ihracat 45 milyon 196 bin 730 dolar ile Almanya'ya, Kırklareli'nden 1 milyon 231 bin 880 dolar ile ABD'ye, Edirne'den de 2 milyon 171 bin 260 dolarla Kosova'ya gerçekleştirildi.

Söz konusu üç ilden ocak-ekim döneminde yapılan ihracat ise 1 milyar 884 milyon 8 bin 470 dolara ulaştı.