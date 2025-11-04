Haberler

Ekim Ayında Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan 204 Milyon Dolar İhracat

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ, ekim ayında toplam 204 milyon 450 bin 380 dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Tekirdağ, 181 milyon dolarla en yüksek ihracatı gerçekleştirirken, Edirne ve Kırklareli sırasıyla 12 milyon ve 10 milyon dolarlık ihracatla takip etti.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan ekim ayında 204 milyon 450 bin 380 dolarlık dış satım yapıldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen ay bölgede en çok ihracat Tekirdağ'dan yapıldı.

Gelişmiş sanayisi ve lojistik imkanlarıyla ihracatta adından söz ettiren Tekirdağ'dan ekim ayında 181 milyon 852 bin 660 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bölgede 12 milyon 572 bin 670 dolarla Edirne ikinci sırada, 10 milyon 25 bin 50 dolarlık ihracatla Kırklareli üçüncü sırada yer aldı.

Sektörel bazda Tekirdağ'dan en çok demir ve demir dışı metaller sektöründe, Kırklareli ve Edirne'den hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe ihracat yapıldı.

Tekirdağ'dan en fazla ihracat 45 milyon 196 bin 730 dolar ile Almanya'ya, Kırklareli'nden 1 milyon 231 bin 880 dolar ile ABD'ye, Edirne'den de 2 milyon 171 bin 260 dolarla Kosova'ya gerçekleştirildi.

Söz konusu üç ilden ocak-ekim döneminde yapılan ihracat ise 1 milyar 884 milyon 8 bin 470 dolara ulaştı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
DEM Parti'den Selahattin Demirtaş'a kritik ziyaret

Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM'den dikkat çeken Demirtaş hamlesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı

Vücuduyla ilgili gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı
Ajax-Galatasaray maçında 1000 bilet karaborsaya takıldı

Ajax'ın Galatasaray korkusu! Anında iptal ettiler
Louis C.K. tarihi malikanesini rekor fiyata sattı

Ünlü komedyen tarihi malikanesini rekor fiyata sattı
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı

Vücuduyla ilgili gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı
Oyuncu Ceyda Ateş'in oturduğu sitede timsah yakalandı

Bu timsah ünlü oyuncunun oturduğu sitede bulundu
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Barış Alper Yılmaz'dan flaş sözler: Hepiniz göreceksiniz

Barış Alper Yılmaz'dan flaş sözler: Hepiniz göreceksiniz
Bakan Kurum duyurdu! Yüzyılın Konut Projesi'nde 18-30 yaş arasına 'aile evi' şartı

Bu şartı sağlamayan gençler sosyal konut projesine başvuramayacak
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezası CAS tarafından kaldırıldı

4 yıl men cezası alan Rıza Kayaalp'e müjdeli haber
Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz: Yıldız futbolcu Survivor kadrosunda

Acun'dan büyük sürpriz: Efsane isim de Survivor kadrosunda
Sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katleden caniden çıldırtan savunma

Sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katleden caniden çıldırtan savunma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.