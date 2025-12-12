Haberler

Tüik: Ticari Süt İşletmelerince Ekim Ayında 895 Bin 834 Ton İnek Sütü Toplandı

TÜİK verilerine göre, ekim ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azaldı. Ancak inek peyniri, ayran, kefir ve yoğurt üretiminde artışlar gözlemlendi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan süt ve süt ürünleri üretimi verilerine göre ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azaldı, Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir değişiklik göstermedi.

TÜİK, Ekim ayı süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 0,8, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,4, yoğurt üretimi yüzde 5,8 artış gösterirken, içme sütü üretimi yüzde 6,4, tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 0,8 azaldı.

Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,5, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,8, yoğurt üretimi yüzde 5, içme sütü üretimi yüzde 5,9, tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 7,9 arttı.

Bir önceki ay 892 bin 886 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ekim ayında yüzde 0,3 oranında artarak 895 bin 834 ton oldu. Bir önceki ay 138 bin 726 ton olan içme sütü üretimi ekim ayında yüzde 2,1 oranında azalarak 135 bin 746 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA / Güncel
