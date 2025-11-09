Haberler

Ekim Ayında Filistinlilere Yönelik Suçlar Artış Gösterdi

İsrail güvenlik kaynakları, Ekim ayında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere karşı işlediği 97 suç kaydedildiğini açıkladı. Bu sayı, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 60 vakadan belirgin bir artış gösteriyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın, ismini açıklamadığı bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, "Yahudi kargaşacıların (Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler) Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinde artış yaşandığı" aktarıldı.

Kaynağa göre, ekim ayı boyunca bölgede Filistinlilere karşı 97 "ırkçı nitelikte suç" işlendi. Bu sayı, Ekim 2024'te kaydedilen 60 vakaya kıyasla belirgin bir artış gösteriyor.

İsrail güvenlik kaynakları da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ekim ayında işlediği suçların artış gösterdiğini ve bu durumun Filistinlilerin tepki göstermesine yol açabileceğine değindi.

Kaynaklar, özellikle zeytin hasadı döneminde (ekim ayı) suçlarında artış gözlemlendiğini vurguladı.

Bu olayları "terör" olarak nitelendiren kaynak, söz konusu suçların, daha önce "terörle ilgisi olmayan" bazı Filistinlileri bile şiddet eylemlerine itebileceğini ifade etti ve bu "ulusalcı terör" olgusunun acilen ele alınması gerektiğini belirtti.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu 250'ye yakın yasa dışı yerleşim bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Filistin topraklarını gasbeden bu İsrailliler, Batı Şeria'daki Filistinlilerin temel geçim kaynaklarının başında gelen zeytin ağaçlarını da hedef alıyor.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ekim ayından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin toplayan Filistinlilere 340 saldırı gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
