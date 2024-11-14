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Ekim ayında Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'na 475 çağrı geldi

Ekim ayında Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'na 475 çağrı geldi
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Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Ekim 2024 verilerine göre Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'na toplam 475 çağrı yapıldığını, bunların 99'unun şiddet vakası olduğunu açıkladı. Şiddet vakalarının büyük kısmı ev içinde gerçekleşti.

(ANKARA) - Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'nın ekim ayına ilişkin verilerine göre, toplam 31 ilden 475 çağrı geldi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Ekim 2024 Veri ve Analiz Raporu'nu yayınladı. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) tarafından yürütülen Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı 1-31 Ekim 2024 tarihleri arasında toplam 475 çağrı aldı. Bu çağrıların 43'ü İstanbul'dan geldi. İstanbul'u 11 çağrı ile Aydın, 10 çağrı ile de Ankara izledi. Bu iller ile birlikte toplam 31 ilden çağrı geldi.

99 şiddet vakasının 73'ü ev içinde

Ekim ayı içerisinde gelen ihbarların 99'u şiddet vakası olurken bunların 73'ü ev içi şiddet olarak kayıtlara geçti. Bu vakaların 48'i kadınların resmi nikahlı oldukları erkekler tarafından maruz bırakıldıkları şiddetin ihbarları olurken, 14 çağrı sahibi de sığınak talebinde bulundu. Başvurulardan 4'ünün ise acil müdahale gerektiren ihbar olduğu belirtilirken 28 çağrının karakola, 26 çağrısının da barolara yönlendirildiği ifade edildi. Raporda, ihbar edilen şiddet vakalarının büyük bir çoğunluğunun psikolojik ve fiziksel şiddet olduğu vurgulandı. Ayrıca 15 Ekim 2007'den bu yana Ev çi Şiddet Acil Yardım Hattı'na gelen toplam çağrının da 95 bin 540 olduğu kaydedildi.

"Kadınlar en çok yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğramaktadır"

Raporda, "Çağrılar göstermektedir ki, kadınlar en çok yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğramaktadır. Gelen çağrılar kadına şiddetin, en güvenli yer olduğu varsayılan ev içerisinde eşler ve diğer aile bireyleri tarafından uygulandığını göstermektedir. 2024 Ekim ayında, kadınların evli oldukları erkekler yüzde 43 ile saldırganlar içerisinde en geniş grubu oluşturmaktadır. Eşleri yüzde 6,3 ile eski eş ve eski erkek arkadaşlar izlemektedir. Aynı zamanda aile fertleri içerisinde genel anlamda anne, baba, kız ve erkek evlatlar, diğer akrabalar ile eski nişanlı oldukları erkekler, şiddet uygulayanlar olarak maruz kalanlar ya da ihbarda bulunanlar tarafından belirtilmiştir" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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