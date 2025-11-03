Ekim Ayında Aylık Enflasyon %3,74, Yıllık Enflasyon %60
Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ekim ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Ekim ayında aylık enflasyon %3,74, yıllık enflasyon ise %60 olarak belirlendi.
Kaynak: ANKA / Güncel