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Ekim Ayında 858 Dijital Materyal İncelendi, 16 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından Ekim ayında yapılan operasyonlarda 69 iş yeri ve internet kafe denetlendi. 858 dijital materyal incelenmesi sonucunda 16 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, Siberay çalışmaları kapsamında 6 etkinlik-seminer düzenlenerek 705 öğrenci, öğretmen ve veliye güvenli internet kullanımı ve sosyal ağlar hakkında bilgilendirme yapıldı.