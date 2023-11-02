Ekim Ayında 858 Dijital Materyal İncelendi, 16 Şüpheli Tutuklandı
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından Ekim ayında yapılan operasyonlarda 69 iş yeri ve internet kafe denetlendi. 858 dijital materyal incelenmesi sonucunda 16 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, Siberay çalışmaları kapsamında 6 etkinlik-seminer düzenlenerek 705 öğrenci, öğretmen ve veliye güvenli internet kullanımı ve sosyal ağlar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Ekim ayında 858 dijital materyal incelendi, 16 şüpheli tutuklandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğünce Ekim ayında 69 iş yeri ve internet kafe denetlenirken 858 dijital materyal incelenmesi yapılıp 16 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Siber Suçlarla Şube Müdürlüğünce Ekim ayında kent genelinde 4 operasyon gerçekleştirilip 69 iş yeri ve internet kafe denetlendi. 858 dijital materyal incelenmesi yapılırken emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheli tutuklandı.
Öte yandan, Siberay çalışmaları dahilinde 6 etkinlik-seminer ile 705 öğrenci, öğretmen ve veliye güvenli internet kullanımı ve sosyal ağlar konularında bilgilendirmede bulundu.