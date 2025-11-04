Ekim Ayı Dış Ticaret Verileri Açıklandı: İhracatta Rekor Artış

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Ekim ayı dış ticaret verilerini düzenlenen toplantıda açıkladı. Bakan Bolat, "2025 yılında Ekim ayında mal ihracatımız yüzde 2,3 artışla tam 24 milyar dolara ulaştı. Böylece en yüksek Ekim ayı rekoru kırılmış oldu. 270 milyar dolar barajını aştık. 270,2 milyar dolara ulaşarak toplamda yıllık mal ihracat rekorunu da geçmiş olduk. Bu yılın ilk 10 ayının 8 ayında mal ihracatımızda artışlar başarıldı. İlk 10 aylık tabloda yüzde 3,9, yani yaklaşık yüzde 4'lük bir artışla mal ihracatımızda net 8 milyar 400 milyon dolarlık bir artış başarıldı. Hizmetler ihracatında da Ocak-Ekim döneminde yüzde 4'lük bir artış sağlandı; net 4 milyar dolar artışla 103,5 milyar dolara ulaştığını hesaplıyoruz. Ekim ayı itibarıyla hizmetler ihracatında yıllıklandırılmış, son 12 ayın toplamı yüzde 5,4 artışla 121 milyar 200 milyon dolara yükseldi. Bizim hizmetler ihracatında yıl sonu hedefimiz olan 121 milyar doları, biz ilk 10 ay içinde yıllıklandırılmış olarak aşmış bulunuyoruz. Böylece yılın başında ihracat hedeflerini ortaya koyan Cumhurbaşkanımızın söylediği yıllık 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracat rakamına daha geçen ay Eylül ayında ulaşmıştık. Ekim ayının sonunda ise yine yıllıklandırılmış olarak 391 milyar 400 milyon dolara yükseldi. Gördüğünüz gibi en yüksek Ekim ayı ihracatımız tam 24 milyar dolara ulaştı. Böylece, geçen yıl 23 milyar 473 milyon dolardı. Net aylıkta 527 milyon dolar artışımız oldu. Mayıs, Temmuz ve Ekim ayı 24 milyar dolar ve üzerinde aylık ihracat artışı sağlamış olduk" dedi.

