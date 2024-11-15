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Ekim Apartmanı Davasında Tutukluluk Halinin Devamına Karar Verildi

Ekim Apartmanı Davasında Tutukluluk Halinin Devamına Karar Verildi
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Adana'daki Ekim Apartmanı davasında tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına ve bilirkişi raporunun beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Ekim Apartmanı'nda 42 kişi yaşamını yitirmişti.

Haber : Mehmet OFLAZ

(ADANA) - Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 42 kişinin hayatını kaybettiği Ekim Apartmanı davasının duruşmasında tutuklu müteahhitlerin avukatı, "Olayın sorumlusu sanık Cüneyt'tir. Bina kooperatif olarak yapılmıştır. Müvekkillerimin tahliyesini talep ederim" dedi. Tutuklu mühendisin avukatı da "Müvekkilimin olay sebebiyle kusuru bulunmamaktadır" diye konuştu. Mahkeme heyeti, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden istenilen bilirkişi raporunun beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Ekim Apartmanı'nın yıkılması nedeniyle 42 kişi yaşamını yitirdi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ekim Apartmanı müteahhitleri Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç ile teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Müteahhitler Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç, 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan ve Karadağ'da yakalanan firari Cüneyt Akkaya ise 21 Ağustos'ta Türkiye'ye iade edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Cem Akkaya, Tamer Erginkoç ve Cüneyt Akkaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, "Eksikliklerin tamamlanması, tutuklu sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanıklara isnat edilen suçun niteliği, yasanın öngördüğü hürriyeti bağlayıcı cezanın alt ve üst sınırları, suç vasfının sanıklar aleyhine değişme ihtimali nazara alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" dedi.

Müteahhitlerin avukatı diğer mühendisi suçladı

Müşteki avukatları "Tutuklamaya yönelik mütalaaya eşlik ediyoruz" diye konuştu. Tutuklu sanıklar Cem Akkaya, Tamer Erginkoç ve Cüneyt Akkaya savunmalarını tekrarlayarak, tahliyelerini talep etti. Tutuklu mühendis Cüneyt Akkaya'nın avukatı, savcının mütalaasına katılmadığını belirterek, "Müvekkilin olay sebebiyle kusuru bulunmamaktadır. Biz bu aşamada tutukluluk tedbirinin ağır olduğunu düşünüyoruz. Müvekkil delil karatma ve kaçma şüphesi bulunmamaktadır. Adli kontrol yükümlülüklerini kabul ederek tahliyesini talep ederiz" dedi.

Tutuklu müteahhitler Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya'nın avukatı da "Mütalaaya iştirak etmiyoruz. Olayın sorumlusu fenni mesul sanık Cüneyt'tir. Bina kooperatif olarak yapılmıştır. Sanıkların tahliyelerine karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatteyse adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ederim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden istenilen bilirkişi raporunun beklenilmesine karar vererek duruşmayı 7 Ocak 2025 tarihine erteledi.

"Bilimsel bir rapor istiyoruz"

Ekim Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenlerin aileleri süreci, ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:

"Ekim Apartmanı dosyasıyla ilgili bilirkişi raporu hazırlanmasını bazı üniversiteler kabul etmedi. Bu kez dosya Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gönderildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde de binlerce dosya olduğu için bilirkişi raporumuz halen gelmiyor. Bizler bilimsel bir rapor istiyoruz. Adaletin bilimle sağlanacağına inanıyoruz. Kırmızı bülten ile yakalanan Cüneyt Akkaya için ilk duruşmada kırmızı bülten talep ettiğimizde kabul edilmemişti. Adalet mücadelemizin sonucunda kırmızı bülten çıkarıldı. Karadağ'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Akkaya tutuklandı. Kahramanmaraş'ta görülen Ezgi Apartmanı'nın şüphelileri Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu hakkında da kırmızı bülten çıkartılması için çağrı yapıyoruz. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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