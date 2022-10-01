Ekim 2022 Dünya Gündemi

Dünyada ekim ayı, düzenlenecek uluslararası toplantılarla ön plana çıkarken bu ayın en önemli toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi olacak.

Dünyada ekim ayı, düzenlenecek uluslararası toplantılarla ön plana çıkarken bu ayın en önemli toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi olacak. Ekimde ayrıca, Brüksel'de Türkiye'nin de davet edildiği "Avrupa Siyasi Topluluğu" toplantısı yapılacak.

Ekim ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Ekim

Anadolu Ajansı'nın (AA) Arnavutça yayını 8. yılını kutlayacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile NATO karargahında görüşecek.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Yunanistan ve Bulgaristan arasındaki doğal gaz boru hattı açılışı için Bulgaristan'a gidecek.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Ekim dönem başkanlığını Gabon devralacak.

2 Ekim

Brezilya'da halk devlet başkanı ve yardımcısı ile eyalet valileri ve Kongre üyelerini belirlemek için sandık başına gidecek.

3 Ekim

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB-İsrail Ortaklık Konseyi toplanacak.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumları Fransa'nın Strazburg kentinde başlayacak.

Brüksel'de Eurogroup finans bakanları iki gün sürecek toplantıda bir araya gelecek.

5 Ekim

İspanya-Almanya hükümetler arası ikili zirve Madrid'de gerçekleşecek.

6 Ekim

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye'nin de davet edildiği "Avrupa Siyasi Topluluğu" toplantısı yapılacak.

7 Ekim

Prag'da gayriresmi AB Liderler Zirvesi toplantısı düzenlenecek.

Türkiye'nin Oscar adayı "Bağlılık Hasan" filmi, yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun katılımıyla İspanya'nın Barselona kentindeki gala gecesinde gösterime girecek.

Lesotho'da genel ve yerel seçimler yapılacak.

9 Ekim

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Cezayir'i ziyaret edecek.

Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlenecek.

11 Ekim

Kuzey Makedonya'da ülkeyi işgal eden faşizme karşı 11 Ekim 1941'de başlatılan ayaklanmanın yıl dönümü kutlanacak.

AB Enerji Bakanları, Çekya'nın başkenti Prag'da gayriresmi toplantıda bir araya gelecek.

13 Ekim

İtalya'da 25 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde başkanlık seçimleri için ilk oturumlar yapılacak.

Avrupa Konseyi çalışma grubu toplantısında Kosova için vize serbestisi konusu gündeme gelecek.

Brüksel'de AB Adalet ve İçişleri Bakanları toplanacak.

14 Ekim

Kosova'nın başkenti Priştine'de iki gün sürecek Uluslararası Spor Filmleri Festivali düzenlenecek.

16 Ekim

Dünya Gıda Günü dolayısıyla merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünce etkinlik düzenlenecek.

Fransa'nın başkenti Paris'te sol partilerin girişimiyle geniş katılımlı bir protesto gösterisi düzenlenecek.

ABD'nin başkenti Washington'da Türk Günü etkinlikleri yapılacak.

17 Ekim

Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları bir araya gelecek.

18 Ekim

Brüksel'de AB ülkelerinin Birlik işlerinden sorumlu bakanları toplanacak.

19 Ekim

Brüksel'de AB enflasyon istatistikleri açıklanacak.

Avrupa Parlamentosunun her yıl insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Sakharov Ödülleri'nin sahiplerini açıklayacak.

20 Ekim

Brüksel'de 2 gün sürecek AB Liderler Zirvesi yapılacak.

21 Ekim

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Danışmanı Steve Bannon'ın Washington'da görülen "Kongreyi tahkir" davasında cezası açıklanacak.

22 Ekim

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani himayelerinde başkent Priştine'de bu yıl ilk kez "Kadın, Barış ve Güvenlik" Forumu düzenlenecek.

24 Ekim

24-28 Ekim tarihlerinde Etiyopya'da 10. Afrika İklim Değişimi ve Kalkınma Konferansı düzenlenecek.

29 Ekim

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin dış temsilciliklerinde kutlanacak.

30 Ekim

AB Ticaret Bakanları Prag'da gayriresmi toplantıda bir araya gelecek.