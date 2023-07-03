Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan yangında, yangını söndürmeye çalışan bir traktör alevlerin arasında kaldı ve 120 dönüm buğday ekili arazi yanarak kül oldu.

Ekili alandaki yangına müdahale etmek isteyen traktör alevler içerisinde kaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ekili alanda çıkan yangına müdahale ederken alevlerin arasında kalan 1 traktör ve 120 dönüm buğday yanarak kül oldu.

Henüz belirlenmeyen bir nedenle Siverek Sariören köyü ve Bozkoyun köyleri arasında bulunan ekili arazilerde yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdirirken, köylüler de traktörlerle yangına müdahalede bulundu.

Yangınının ilerleyişi durdurmamak için çalışan bir traktör, hızlı yayılan yangının içinde kaldı, sürücü son anda traktörden atlayarak yanmaktan kurtuldu.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 120 dönüm buğday ekili arazi kül oldu.