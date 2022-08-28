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"Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı personel kalmayacak"

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı personel kalmayacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı personel kalmayacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hekim ve hekim dışı teşvik havuzu ayrıldı. Hekim dışı sağlık çalışanları teşvik ödemelerini kendileri için ayrılan havuzdan alacak. Artık sabitin de, taban ek ödemenin de bütçeleri ayrı. Teşvik ödeme havuzunda her hizmetin bir değeri var. Teşvik ödemesinden mahsuplaşma yok. Her işlemin bir karşılığı var. Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı personel kalmayacak. Mahsuplaşma uygulamada kaldırıldı. Yönetmelikteki yeri teknik bir husustan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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