Ek Gösterge ve Öğrenci Affını İçeren Torba Teklif, TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi... Meclis Tatile Girdi

İktidarın değişmesi durumunda olası kadro değişimine karşı görevden alınabilecek TBMM üst yöneticilerinin yine aynı çatı altında güvenceli ve maaşı yüksek kadrolara getirilmesini öngören; ayrıca ek gösterge düzenlemesi ve öğrenci affını da içeren torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim 2022'ye kadar ara verdi.

AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler'in ilk imzacısı olduğu yasa, geçici ve ihdas maddeleriyle birlikte 65 maddeden oluşuyor. Yasa ile kamu görevlilerinin ek göstergeleri artırılarak yeniden düzenlendi.

Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen veya kayıt hakkı elde ettiği halde kaydını yaptırmamış olan öğrenciler, geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın eğitimlerine devam edecek.

İktidarın değişmesi durumunda kamuda olası görevden alınmaya yönelik yapılan düzenlemeye göre de TBMM'de genel sekreter ve yardımcısı olarak görev yapanlar görevden alındıklarında başkan baş müşaviri kadrolarına, başkan olarak görev yapanlar görevden alındıklarında başkan müşaviri kadrolarına, başkan yardımcısı olarak görev yapanlar görevden alındıklarında başkan müşaviri kadrolarına atanacak.

Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumlarında bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanmış hükümlüler, kurum dışındaki iş alanlarında çalıştırılabilecek. Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerden istekli olanlar, ceza infaz kurumu görevlilerinin denetiminde, kamu kurum ve kuruluşlarının iş alanlarında, gece bu kurum ve kuruluşlar tarafından barındırılmak suretiyle çalıştırılabilecek. Bu hükümlülerin gündeliği, iş yurtları bünyesinde çalıştırılan usta hükümlülere ödenen gündelikten az olmayacak. Bu kapsamda çalıştırılan hükümlüler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası uygulanması sağlanacak, prim ödeme yükümlülüğü çalıştırıldığı kurum ve kuruluşlarca yerine getirilecek.

Emekli aylığının alt sınırını 3 bin liraya çıkaran düzenlemesi 2022 yılı temmuz ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, sadece elektrik motorlu taşıtların ÖTV'si; motor gücü 160 KW'yi geçmeyenlerden ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayanlar için yüzde 10; motor gücü 160 KW'yi geçenlerden ise ÖTV matrahı 750 bin TL'yi aşmayanlar için yüzde 50, diğerleri için yüzde 60 olarak uygulanacak.

Belediye ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine engellilerin erişimine yönelik eksikleri tamamlaması için verilen 4 yıllık süre 8 yıla çıkarılacak.

İktidarın değişmesi durumunda olası kadro değişimine karşı görevden alınabilecek TBMM üst yöneticilerinin yine aynı çatı altında güvenceli ve maaşı yüksek kadrolara getirilmesini öngören, ek gösterge ve öğrenci affını da içeren torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. TBMM Genel Kurulu, bu son mesaisinin ardından 1 Ekim 2022'ye kadar ara verdi.

Genel kurulda kabul edilen önerge ile varlık barışında başvuru süresi uzatıldı. Varlık barışından yararlanmak isteyenler 31 Mart 2023 tarihine kadar bildirimde bulunmaları gerekecek. Yurtdışındaki varlıklarını 30 Eylül 2022 tarihine kadar bildirenlerde yüzde 1, 1 Ekim 2022-31 Aralık 2022 tarihinde bildirenlerden yüzde vergi alınacak. Bildirime konu varlıklarını en az bir yıl hesaplarda tutanlara vergiler iade edilecek.

ANKA / Güncel