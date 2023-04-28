(EK BİLGİYLE) ÜNLÜ FUTBOLCULARI DOLANDIRDIĞI ÖNE SÜRÜLEN BANKA MÜDÜRÜ: 2021 YILINDAN SONRA ÇIKMAZA GİRDİM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da mağdurları arasında bulunduğu çok sayıda insanın dolandırıldığı iddiasıyla 11 Nisan'da tutuklanan 46 yaşındaki banka şube müdürü Seçil E., 20 yıllık bankacı olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel