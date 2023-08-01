(ek bilgiyle) - Küçükçekmece'de 95 yaşındaki kadın sokakta kaldı

Küçükçekmece, Fatih Mahallesi'nde bulunan bir binanın giriş katında 15 yıldır ikamet eden 95 yaşındaki Hikmet Zeren, ev sahibinin icraya vermesi nedeniyle köpeği ve eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı. 95 yaşındaki kadının hayatı 3 yıl önce kızı Sevda Koray'ın vefat etmesiyle kabusa döndü. İddiaya göre, Hikmet Zeren, kızı vefat ettikten sonra abisinin kızı Sedef Zeren 'e banka işlerini halletmesi için vekalet verdi. Son 3 yıldır yeğeni ile ev sahibi arasında kira artışı konusunda anlaşmazlık yaşandı. Kira artışındaki farkı 3 senedir alamayan ev sahibi tahliye için dava açtı. Dava sonucuna göre dün eve gelen icra memurları kararı uyguladı. Hikmet Zeren, eşyaları ve köpeğiyle birlikte sokakta kalırken komşuları sahip çıktı. Komşularının evlerine davet ettiği Hikmet Zeren geceyi bir komşusunun evinde geçirdi.

"EV SAHİBİNİN VE YEĞENİNİN VİCDANLI OLMASINI BEKLERDİK"

"EV SAHİBİ 2-3 YILLIK SÜREÇTE KİRA ARTIŞI YAPILMADIĞI İÇİN DAVA ETMİŞ"

"TAHLİYE DAVASINDAN MÜVEKKİLLERİM GEÇ HABERDAR OLMUŞLARDIR"