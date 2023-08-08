(ek bilgiyle) - İSTANBUL'DA ULAŞIMA YÜZDE 51.52 ZAM

İTEO Başkanı Aksu: Kontak kapatmak zorunda kalacağız

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe : Tepkileri varsa da yasal olarak, tabi herkesin ülkede demokratik tepkisini dile getirmesinin doğru olduğunu düşünenlerdeniz.

Melihcan ÇALIŞKAN - Ömer HASAR / İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında İstanbul'da toplu ulaşım ücret tarifelerinin değişimi görüşüldü. Toplantıda, toplu ulaşıma oy çokluğuyla yüzde 51.52 zam yapıldı. Taksilerde kilometre başı ücret ve açılış ücreti yüzde 51.52 oldu, taksilerdeki minimum ücret ise yüzde 75'lik artışla 70 TL açıklandı. İTEO Başkanı Eyüp Aksu yüzde 51.52'lik zam kararını düşük bularak toplantıda tepki gösterdi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ise, "Tepkileri varsa da yasal olarak, tabi herkesin ülkede demokratik tepkisini dile getirmesinin doğru olduğunu düşünenlerdeniz" dedi.

İBB, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin olağanüstü toplantısı Zeytinburnu'nda bulunan 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşüldü. Oylamaya sunulan ve oy çokluğuyla kabul edilen teklifle, İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 zam yapıldı. Taksi ve minibüs ücretlerinde ise yüzde 51.52'lik zam kararının üzerine, çeşitli tarifelerde farklı düzeylerde ek artışlar gerçekleştirildi. Buna göre, taksilerin minimum (indi-bindi) ücretine yüzde 75 zam yapıldı. Kararla birlikte, İstanbul'da taksilerin 40 TL olan minimum ücreti 70 TL oldu.

"KONTAK KAPATMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

TAM BİLET 15 TL ÖĞRENCİ BİLETİ 7.31 TL

İBB TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 57 ZAM İSTEMİŞTİ

"KAMU HİZMETİNİN AKSAMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR OLURSA TÜM KAMU OTORİTELERİ GEREĞİNİ YAPACAKTIR"

DÜZENLEMEYE ZORUNLU OLARAK GİDİLDİ

ESNAF KİLOMETRE ÜCRETİNİN 15 İNDİ BİNDİ ÜCRETİNİN 100 TL OLMASINI TALEP EDİYOR

"Taksiyle ilgili husus biraz speküle ediliyor ve haddinden fazla siyasallaştırılıyor" ifadelerini kullanan Gökçe, "Bu konu diğer esnaftan çok daha farklı bir düzlemde değil. Biz onun için de iyileştirici düzenlemeleri yaptığımızı düşünüyoruz. Ancak, taksinin ücretinin de yüzde 100 artmış olmasını, kilometre ücretinin 15 TL, indi bindi ücretinin 80 hatta 100 TL olmasını esnaf talep ediyor. Bunun da yerinde olmadığını düşünüyoruz, bizim dışımızda UKOME'nin çoğunluğu da benzer bir kanaat bildirdiği için bu biçimiyle tecelli etti. Burada tepkilerin İBB'ye yönlendirilmiş olmasının da manidar olduğunu, olayın ne kadar başka bir çerçeveyle siyasallaştırıldığını da gösterdiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla biz UKOME'de tek başına karar alabilme özgürlüğüne sahip değiliz, bir takım müzakereler yürütmek zorundayız, onu da hem esnafın hem kamunun ve vatandaşın dengelerini bir arada gözetecek şekilde yapmaya çalışıyoruz" dedi.