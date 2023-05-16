(ek bilgiyle) - EYÜPSULTAN'DA SEÇİM ŞARKISI ÇALAN ARACA SALDIRI İDDİASI; ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olay, dün saat 01.20 sıralarında Eyüpsultan Karadolap Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi, 18 aylık kızı ve 2 yeğeni ile ağabeyi Mehmet Asan'ın evinden çıkıp kendi evine gitmek isteyen Murat Asan(24), evine yaklaşık bir kilometre uzaklıkta saldırıya uğradı. İddiaya göre, araçta çalınan Uğur Işılak'ın AK Parti için hazırladığı seçim şarkısından rahatsız olan bir kişi araca tekme attı. Asan, yoluna devam etti ancak evinin önüne gelince bu kez kendisini takip eden siyah otomobilden inen kişi tarafından saldırıya uğradı. Asan, o esnada polisi ararken saldırganların sayısı 3'e yükseldi. Asan'ın aracının ön camına alkol şişeleri ile defalarca vuruldu. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, saldırgan grup olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asan eşi ve çocukları ile birlikte darp raporu alarak şikayetçi oldu.

"'SEN BU MAHALLEDE BU ŞARKIYI NASIL DİNLERSİN' DEDİLER"

Polis olayla ilgili yaptığı çalışma sonucu 4 kişiyi gözaltına aldı. "Kasten Yaralama-Mala Zarar Verme" suçuna karıştığı belirtelen şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.