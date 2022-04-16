(Ek bilgiyle) DİREKSİYON BAŞINDAKİ TAKSİCİYE YOLCU TEKMESİ

Taksi şoförü Enver Kaya, geçen perşembe günü akşam saatlerinde Nişantaşı'ndan müşteri aldı. Taksiye binen kadın yolcu gideceği adresi söyleyince şoför, navigasyonu açarak yola koyuldu. Bir süre sonra kadın yolcu şoföre hakaretler etmeye başladı. 50 liradan fazla para vermeyeceğini söyledi. Şoför de 'yolculuğun bitmediğini ama taksimetrenin zaten 50 lirayı geçtiğini' söyledi. Müşteri 'beni götüreceksin' diye bağırmaya başlayınca şoför, taksiyi durdurdu. Taksiden inebileceğini söyleyince de 'İniyorum sana da ödeme yapmıyorum' demesi üzerine şoför, direksiyonu karakola doğru kırdı. Bir yandan da bu durumu cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Karakola doğru giderken müşteri, şoföre hakaretler ederek camlara tekme attı. Kamerayı fark edince şoförün kafasına da tekme attı, saçını çekti. Şoförün elindeki telefonu aldı.

KARAKOLDAN KAÇTIĞINI İDDİA ETTİ

KAVGA KAMERADA

"CAMLARA VE BANA TEKME ATTI"

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Genel ve detaylar

Demirören Haber Ajansı / Güncel