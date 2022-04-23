(Ek bilgiyle) BÜYÜKÇEKMECE'DE TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜYÜ EŞİ VE ÇOCUKLARININ YANINDA DÖVDÜLER

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy Yolu Caddesi Büyükçekmece kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, 34 JD 9216 plakalı otomobilin sürücüsü E.D. ve yanındaki Y.D, başka bir otomobilin sürücüsü H.S. ile yol verme nedeni ile tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede iki tarafın kavgasına dönüştü. Kavgada E.D. ve Y.D., aracında eşi ve çocuğu da bulunan H.S.'yi öldüresiye darbetti. Kavga çevredekilerin araya girmesi ile son buldu. Sürücüyü darbettikten sonra otomobiline binen 2 kişiye çevredekiler tepki gösterirken, saldırganlar olay yerinden ayrıldı. Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Darbedilen H.S., Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

AYNI AKŞAM YAKALANDILAR

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Demirören Haber Ajansı / Güncel