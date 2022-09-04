(Ek bilgilerle yeniden) ÜMRANİYE'DE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KADINA DEMİRLE SALDIRI KAMERADA

Olay, 23 Temmuz'da Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Funda Altınyay, boşanma aşamasında olduğu ve 1 yıldır ayrı yaşadığı eşi Ferit Altınyay ve kardeşi Yusuf Altınyay tarafından 10 aydır takip ediliyordu. Çocuklarını kursa bırakan Altınyay, çıkmalarını beklerken yanına gelen Ö.Ş. ile selamlaştı. Ferit Altınyay ve kardeşi Yusuf Altınyay, bir erkekle selamlaştığını gördükleri Funda Altınyay'ın koşarak yanına gitti. Yusuf Altınyay, Funda Altınyay'a demir sopa ile saldırırken, eşi Ferit Altınyay o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. İki kardeş, Funda Altınyay'ın konuştuğu Ö.Ş.'ye de saldırdı. Kavganın büyümesi üzerine iki kardeş, olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan Funda Altınyay, Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kolu kırıldığı tespit edilen Funda Altınyay'a platin takıldı. Funda Altınyay can güvenliği olmadığını belirtirken, avukatı Saim Antlı Ferit Altınyay hakkında tutuklama talebinde bulunduklarını söyledi.

"EVE BAŞKA BİR ERKEK GETİRMEK İSTEDİ"

"SEN BİZİM NAMUSUMUZSUN DİYEREK DARBETTİLER SAKAT KALDIM, KORUMA İSTİYORUM"

"TUTUKLAMA TALEBİNDE BULUNDUK"

DEMİRLE SALDIRI KAMERADA

Öte yandan o anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Funda Altınyay biriyle konuştuğu sırada koşarak gelen Yusuf Altınyay, Funda Altınyay'a demir sopayla saldırıyor. Bu sırada Ferit Altınyay ise cep telefonu kamerasıyla görüntü kaydettiği görülüyor.