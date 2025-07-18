Ejegül Ovezova'nın Ölümüyle İlgili Mahkemede Gelişme

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Diyarbakır'da Ejegül Ovezova'nın düşerek ölümüyle ilgili yürütülen davada Cemil Koç SEGBİS üzerinden ifade verdi. Koç'un tutukluluğu devam edecek.

EJEGÜL'ÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SEGBİS ÜZERİNDEN İFADESİ ALINDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023 tarihinde bir sitenin 8'inci katındaki daireden düşerek yaşamını yitiren Ejegül Ovezova ile ilgili yürütülen soruşturmada Cemil Koç hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 Temmuz 2025'te iddianame hazırlandı. Koç, kendisiyle ilgili hazırlanan ve 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin ardından bugün Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade verdi. Koç, mahkemeye verdiği ifadesinde psikolojisinin bozuk olduğunu ve önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti Cemil Koç'un Ejegül Ovezova'nın ölümüyle ilgili tutukluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 27 Kasım tarihine erteledi.

Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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