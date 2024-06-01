Ejderha Teknesi Yarışında Kürek Çeken Çocuklar
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shantou kentinde anaokulu öğrencileri bir yüzme havuzunda düzenlenen ejderha teknesi yarışında kıyasıya yarıştı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shantou'dan bildiriyor. (XHTV)
1. Ejderha teknesi yarışında kürek çeken çocuklar
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shantou kentinde anaokulu öğrencileri bir yüzme havuzunda düzenlenen ejderha teknesi yarışında kıyasıya yarıştı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shantou'dan bildiriyor. (XHTV)