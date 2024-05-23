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Ejderha Teknesi Yarışı: Renkli Sahneler ve Gelenekler

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Çin'de Ejderha Teknesi Festivali'nin geleneklerinden biri olan ejderha teknesi yarışı, Çin'in güneyinde yaygın olan en önemli halk kültürü etkinliklerinden biridir. Ruian'daki ejderha teknesi üretim tesislerine siparişler yağıyor ve köyler kendi teknelerini üretmek için birbiriyle yarışıyor.

1. Ejderha teknelerinden görüntüler

Ejderha teknesi yarışı, Çin'de Ejderha Teknesi Fesivali'nin geleneklerinden ve özellikle Çin'in güneyinde yaygın olan en önemli halk kültürü etkinliklerinden biri.

Song Hanedanı şairi Ye Shi, kendi memleketi olan Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Wenzhou kentinin Ruian ilçesindeki renkli sahneleri betimlerken, "Her köyden ejderha tekneleri alana yayıldığında, bayraklar ve davul sesleri etrafta yükselmek için yarışıyor" ifadelerini kullanmış. Bu sözler, o dönemde ejderha teknesi yarışının ne kadar popüler olduğunu kanıtlar nitelikte.

An itibarıyla Ruian'daki çeşitli ejderha teknesi üretim tesislerine sipariş yağıyor. Köyler kendi "köy teknelerini" üretmek için birbiriyle yarışırken, etkinlikler sırasında hünerlerini sergilemek için hazırlanıyor.

Xinhua Küresel Servisi tarafından hazırlandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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