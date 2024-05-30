Ejderha Teknesi Yarışı Jiangxi'de Düzenlendi

ÇEKİM TARİHİ: 30 Mayıs 2024

Ejderha teknesi yarışından çeşitli görüntüler

Duanwu Festivali diye de bilinen Ejderha Teknesi Festivali yaklaşırken, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde heyecan verici bir ejderha teknesi yarışı düzenlendi.

Çin Ay Takvimi'nin beşinci ayının beşinci gününde kutlanan bu festival, antik dönem Çinli şair Qu Yuan'ın hayatını ve mirasını onurlandırmak amacıyla düzenleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jiangxi'dan bildiriyor. (XHTV)