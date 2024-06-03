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Ejderha Teknesi Festivali'nde Zongzi Tatlısı Büyük Talep Görüyor

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Ding'an ilçesindeki Zongzi işleme fabrikaları, Ejderha Teknesi Festivali için Zongzi tatlılarını hazırlamak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu özel lezzetler, festivalde büyük talep görecek ve bölgenin ekonomisine katkı sağlayacak.

HAİKOU, 3 Haziran (Xinhua) -- Ejderha Teknesi Festivali bu yıl 10 Haziran'a denk geliyor. Bambu veya kamış yapraklarına sarılmış yapışkan pirinçten yapılan piramit şeklindeki bir hamur tatlısı olan Zongzi ise festivalde büyük talep görecek.

Ding'an ilçesindeki Zongzi işleme fabrikaları bu özel lezzetleri hazır hale getirmek için arı gibi çalışıyor. Ding'an ilçesinin Zongzi ürünleri ülke genelinde uzun zamandır ilgi görürken, bu yiyeceğin üretiminin sanayileşmesi ise bölgenin yeniden canlanmasının ve ilçedeki yerel ekonominin güçlendirilmesinin teşvikinde önemli rol oynuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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