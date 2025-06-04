Ejderha Teknesi Festivali, Hong Kong'da Ziyaretçi Akınına Neden Oldu

Ejderha Teknesi Festivali, Hong Kong'da Ziyaretçi Akınına Neden Oldu
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Hong Kong'da gerçekleştirilen Ejderha Teknesi Festivali tatili boyunca yaklaşık 460.000 ziyaretçi geldi. Bu sayı, geçen yıla göre %11 artış gösterdi. Yönetim, kültür ve turizmin entegrasyonunu başarıyla sağladı.

HONG KONG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong bölgesine Çin anakarasında 31 Mayıs'ta başlayan ve 2 Haziran'da sone eren Ejderha Teknesi Festivali tatili boyunca yaklaşık 460.000 ziyaretçi geldi. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 11 artış anlamına geliyor.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Yönetimi İdari Baş Sekreteri Chan Kwok-ki, salı günü yaptığı açıklamada Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin bu yılki Ejderha Teknesi Festivali tatilinde kültür ve turizmin entegrasyonunu bir kez daha başarıyla teşvik ettiğini ve hem turistlerin hem de halkın Hong Kong'un eşsiz festival atmosferini deneyimlemelerini sağladığını söyledi.

Bölgenin Göçmenlik Dairesi, Ejderha Teknesi Festivali boyunca çeşitli deniz, kara ve hava kontrol noktalarından Hong Kong'a yaklaşık 460.000 ziyaretçinin giriş yaptığını belirledi.

Çin anakarasından gelen ziyaretçilerin sayısı geçen yıl göre yüzde 10 artışa 360.000'e ulaşırken toplam girişlerin yüzde 80'ini oluşturdu. Çin anakarası dışından gelen ziyaretçi sayısıysa yaklaşık olarak 94.000'e ulaşarak geçen yıla göre yüzde 14 arttı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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