Ejderha Teknesi Festivali Dünyayı Sarıyor
Duanwu olarak da bilinen Ejderha Teknesi Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Antik Çinli şair Qu Yuan'ı anmak amacıyla düzenlenen festival, 31 Mayıs'ta gerçekleştirildi.
BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Ejderha Teknesi Festivali dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Duanwu olarak da bilinen festival her yıl Çin ay takvimine göre beşinci ayın beşinci günü kutlanıyor. Savaşan Devletler Dönemi'nde (M.Ö. 475-221) yaşamış antik Çinli şair Qu Yuan'ı anmak amacıyla düzenlenen festival, bu yıl 31 Mayıs'a denk geldi.
Kaynak: Xinhua / Güncel