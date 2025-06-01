Ejderha Teknesi Festivali Dünyayı Sarıyor

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Ejderha Teknesi Festivali dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Duanwu olarak da bilinen festival her yıl Çin ay takvimine göre beşinci ayın beşinci günü kutlanıyor. Savaşan Devletler Dönemi'nde (M.Ö. 475-221) yaşamış antik Çinli şair Qu Yuan'ı anmak amacıyla düzenlenen festival, bu yıl 31 Mayıs'a denk geldi.