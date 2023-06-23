Bu yıl Perşembe gününe denk gelen Ejderha Teknesi Festivali, Çin genelinde eğlence dolu etkinliklerle kutlandı.

Bu yıl Perşembe gününe denk gelen Ejderha Teknesi Festivali, Çin genelinde eğlence dolu etkinliklerle kutlandı.

Duanwu Festivali diye de bilinen Ejderha Teknesi Festivali, geleneksel olarak Çin Ay Takvimi'nin beşinci ayının beşinci gününde kutlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)