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Ejderha Teknesi Ekibinin Eğitim Çalışması

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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Dongguan şehrine bağlı Zhongtang kasabasında bir ejderha teknesi ekibi, Ejderha Teknesi Festivali hazırlıkları kapsamında kürek çekme tekniklerini geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışırken görüntülendi.

Ejderha teknesi ekibinin eğitim çalışmasının çeşitli görüntüleri

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Dongguan şehrine bağlı Zhongtang kasabasında bir ejderha teknesi ekibi, bu yıl 10 Haziran'da düzenlenecek Ejderha Teknesi Festivali hazırlıkları kapsamında kürek çekme tekniklerini geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışırken görüntülendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dongguan'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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