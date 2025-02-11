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Ejder Yalçın EWB Versiyonu IDEX 2025'te Sergilenecek

Ejder Yalçın EWB Versiyonu IDEX 2025'te Sergilenecek
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Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina, Ejder Yalçın'ın uzatılmış dingil mesafeli EWB versiyonunu 17-21 Şubat 2025 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek IDEX 2025'te sergileyecek. Araç, ASELSAN NEFER 30 mm Silah Sistemi ile donatılacak.

Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina'nın ürettiği Ejder Yalçın'ın EWB versiyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı (IDEX) 2025'te yer alacak.

Nurol Makina'dan yapılan açıklamaya göre, IDEX 2025, 17-21 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Ulusal Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

IDEX 2025'te, Ejder Yalçın ailesinin uzatılmış dingil mesafeli, 12 personel taşıma kapasitesine sahip EWB versiyonu, ASELSAN NEFER 30 mm Silah Sistemi ile sergilenecek.

Nurol Makina'nın amiral gemisi olan Ejder Yalçın'ın dünyanın birçok ülkesinden kullanıcısı bulunuyor.

Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi sayesinde, kullanıcılarına birçok farklı konfigürasyon sunan Ejder Yalçın, üstün görev kabiliyetleriyle Avrupa, NATO ve BM başta olmak üzere 10'dan fazla ülkenin envanterinde yer alıyor.

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Güncel
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