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Ejder Meyvesi Tarımında Başarı Hikayesi

Ejder Meyvesi Tarımında Başarı Hikayesi
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde Ata Durgun, ejder meyvesi fidelerini deneme amaçlı dikti ve olumlu sonuçlar aldı. İlk defa bu bölgede yetiştirilen ejder meyvesi, çiftçilere alternatif tarım örneği oldu.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Ata Durgun, görüp merak ettiği ejder meyvesinin fidelerini deneme amaçlı dikti olumlu sonuç alınca üreticilere örnek oldu.

Samandağ Tekebaşı Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Ata Durgun, Güney ve Orta Amerika'ya ait tropik meyve çeşidi olan ejder meyvesini mahalledeki 3 dekarlık arazisine dikti. İlçede bugüne kadar hiç yetiştirilmeyen ejder meyvesi ürün verdi. Samandağ'da alternatif tarıma örnek olan Durgun, 2 yıldır ürün hasat ediyor.

Üretici Ata Durgun, "Ejder meyvesini 5 yıl önce ektik ve üçüncü yılından sonra hasat etmeye başladık. Tropikal bir meyve 3 dekar bir alana ektim ve getirisi iyi. Ejder meyvesi ilk çıktığında kilosu 200 ila 250 lira arasındaydı şuan ise 100 ila 130 lira arasında alıcı buluyor. Samandağlı çiftçilere alternatif tarımda örnek olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/ SAMANDAĞ(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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