EigenLayer Airdrop ile Web3 Ekosisteminde Dikkat Çeken Gelişmeler

WEB3 ekosistemlerine yönelik yapay zeka çözümleri sağlayıcısı 0xScope, EigenLayer Airdrop'un üzerine yaptığı analizle platformun en büyük katkıcılarını ve token alıcılarını ortaya çıkardı. Rapora göre Ethereum staker'larının stake edilmiş ETH'lerini yeniden kullanarak merkezi olmayan uygulamaları (dApps) güvence altına almalarını sağlayan EigenLayer, kısa süre önce 199,6 milyon EIGEN token airdrop'u gerçekleştirerek, EigenLaye Web3 dünyasının dikkatini çekti.

Rapor, Puffer Finance'in EigenLayer'ın toplam kilitli değerinin (TVL) yüzde 26,2'sini oluşturan 429 bin ETH ile en büyük katkıyı sağladığını gösteriyor. Diğer büyük katkıcılar arasında 100 bin ETH stake eden Mantle Treasury (yüzde 6,1), Magpie, Renzo Protocol, Kelp DAO ve TRON'un kurucusu Justin Sun yer alıyor. Justin Sun, EigenLayer'a 104 bin 001 ETH ile katkı sağlayarak dikkat çekiyor.

'EİGENLAYER AİRDROP, ÇOK ÖNEMLİ BİR NOKTAYI GÖSTERİYOR'

0xScope CEO'su Phillip Torres, konu hakkında, "EigenLayer airdrop, merkezi olmayan finansın evriminde çok önemli bir noktaya işaret ediyor. Analizimiz, Puffer Finance ve Justin Sun gibi etkili oyuncuların ekosistemi nasıl önemli ölçüde etkilediğini ortaya koyuyor. EIGEN token'larının dağıtımı konusunda şeffaflık sağlayarak, Web3 topluluğunu daha güvenli ve merkezi olmayan bir geleceği teşvik eden uygulanabilir analizlerle desteklemeyi amaçlıyoruz" dedi.

TOKEN DAĞILIMI VE SCOPECHAT'İN ROLÜ

Raporda yer alan Token dağılımı şu şekilde:

"Renzo Protocol: 3,8 milyon EIGEN token aldı (13,9 milyon dolar değerinde).

Flow Traders: Piyasa oluşturma amacıyla 4,45 milyon EIGEN token aldı (16 milyon $ değerinde).

EIGEN/WETH havuzları: Airdrop'un %5,4'ünü alarak 10,81 milyon EIGEN token kazandı (39,5 milyon $ değerinde).

Blockchain Capital: 3 milyon EIGEN token aldı (10,95 milyon dolar değerinde).

Binance yatırım adresi: 1,5 milyon EIGEN token aldı (5,48 milyon dolar değerinde)."

Raporda ayrıca Justin Sun ise 6,213 milyon EIGEN token alıp(22,68 milyon dolar değerinde), bunların bir kısmını da erken satış için HTX adreslerine aktararak, olası satış endişelerini artırdı. Yapay zeka destekli Scopechat platformunun da EIGEN ve diğer dijital varlıkların takibini sağlayarak piyasa faaliyetlerini analiz etmekte kullanıcıya nasıl yardımcı olduğu vurgulandı.