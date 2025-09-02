Ehliyetsiz ve Kasksız Motosiklet Sürücüsü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde refüje çarpan ehliyetsiz ve kasksız motosikletin sürücüsü Feridun Bayan (43), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Feridun Bayan'ın kontrolünü yitirdiği 09 ARC 258 plakalı motosiklet, refüje çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ehliyetsiz ve kasksız Bayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.