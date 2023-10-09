Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün kullandığı otomobil minibüse çarptı

KÜTAHYA'da ehliyetsiz ve alkollü sürücü G.G. (19), kullandığı otomobille park halindeki minibüse çarparak su kanalına uçtu. Otomobildeki 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece Gaybiefendi Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi'nde meydana geldi. G.G. idaresindeki otomobil, park halindeki minibüse çarptı. Savrulan otomobil yol kenarındaki demir korkulukları da aşarak su kanalına düştü. Kazada, sürücü G.G. ve yanındaki arkadaşı M.C. (19) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemede sürücü G.G.?nin alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla su kanalından çıkarıldı. Kaza anı ise kameralara yansıdı. Soruşturma sürüyor.