Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücü Yakalandı

Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücü Yakalandı
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Edirne'de, kaza sonrası güvenlik kameralarından tespit edilen ehliyetsiz ve 1.12 promil alkollü sürücü, yakalanarak gözaltına alındı.

EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANDI

Polis, N.B.'nin yaralandığı kazanın ardından güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak, sürücünün Ç.A. (24) olduğunu belirledi. Ç.A., Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde, çalıştığı ekmek fırınında yakalanarak gözaltına alındı. Ç.A.'nın ehliyetsiz ve 1.12 promil alkollü olduğu tespit edilirken, plakasız motosikleti ise işlemlerinin ardından trafikten men edildi.

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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