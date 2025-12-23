Ehliyetsiz sürücü polise 'Bu benim eski fotoğrafım' dedi

BURSA'da trafik uygulamasında durdurulan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü S.A. (23), arkadaşının ehliyetini kendi ehliyeti gibi polise vererek, "Bu benim eski fotoğrafım" dedi. Durumu fark eden polis, S.A.'ya, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL para cezası kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi'nde denetim yaptıkları sırada, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekiplere arkadaşının ehliyetini veren S.A., "Fotoğraftaki sen değilsin" diyen polis memuruna, "Bu benim eski fotoğrafım, eski halim" diyerek kendini savundu. Bir süre sonra ehliyetin arkadaşına ait olduğunu itiraf eden S.A.'ya, 'Ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 18 bin 677 TL para cezası kesilirken, araç otoparka çekildi.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK Hüseyin SEZGİN/BURSA,