Haberler

Dur ihtarından kaçan ehliyetsiz TIR sürücüsü, aracın lastiklerine silah doğrultulunca durdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis tarafından TIR'ın lastiklerine silah doğrultarak durduruldu. O anlar bir başka sürücü tarafından kaydedildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis ekipleri tarafından TIR'ın lastiklerine silah doğrultarak durduruldu. Takip, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay saat 16.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan 16 AFZ 503 plakalı TIR'ın sürücüsünün ani manevralar yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine, İnegöl Bölge Trafik ekipleri önlem aldı. Ekipler, ilçe girişinde sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Hızla kaçmaya başlayan sürücü, manevra yaparak trafikte ilerlerken, TIR'la, ekip otosu yan yana geldiği sırada, polis memurunun camdan silah çıkarıp, TIR'ın lastiklerine doğrulttuğu anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bir süre takip edilen Samet M. isimli sürücü, TIR'ı sağ şeride çekip dururken, ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenildi. Samet M.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL ve aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmekten 9 bin 267 TL ceza kesildi.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın' önergesi TBMM'de reddedildi

Erdoğan ve Bahçeli de yeşil ışık yakmıştı! TBMM'de reddedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Kadınların vazgeçilmezi olan ünlü firma hakkında soruşturma
'Yayalar evimi izliyor' şikayeti üst geçidi yıktırdı. Sonrası fıkra gibi: İçerisi yine gözüküyor

"Evimi izliyorlar" şikayeti üst geçidi yıktırdı, sonrası fıkra gibi
Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı! Aylardır orada yaşıyor

Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı
İstanbul'dan kaçıp köyüne döndü, modelistliği bırakıp çoban oldu

İstanbul'dan kaçıp köyüne döndü, modelistliği bırakıp çoban oldu
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Kadınların vazgeçilmezi olan ünlü firma hakkında soruşturma
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen'den Galatasaray'a gözdağı

Galatasaray'a büyük gözdağı
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
İlk 30 dakikada fişi çektiler! Rize'de gol yağmuru

İlk 30 dakikada fişi çektiler! Rize'de gol yağmuru
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Suriye'yi müdahale eden Netanyahu, anlaşma şartlarını sıraladı

Netanyahu'dan pişkin sözler! Suriye ile anlaşma şartlarını sıraladı
Aydın'ın 'Beybaba'sıydı! Mezarı 105 yıl sonra tesadüfen bulundu

Bir ilimizin 'Beybaba'sıydı! 105 yıl sonra tesadüfen bulundu
Evren Turhan'dan Fenerbahçeli yıldız için çarpıcı iddia: Rövanş maçına gelmez

Fenerbahçeli yıldız isim için çarpıcı iddia: Rövanş maçına gelmez
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.