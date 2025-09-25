Haberler

Ehliyetsiz Sürücüye Dronla Yakalı

Ehliyetsiz Sürücüye Dronla Yakalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta yapılan dron destekli trafik denetiminde, emniyet şeridinde durarak motor kontrolü yapan ehliyetsiz sürücüye 18 bin 677 TL ceza kesildi.

KARS'ta denetim yapan polisleri görüp uygulama noktasına 200 metre mesafede emniyet şeridinde durdurduğu otomobilinin kaputuna açarak, kontrol eden sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Aracında arıza olmadığı tespit edilen sürücüye 18 bin 677 TL idari para cezası uygulandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği, Erzurum yolu Üniversite Işıklı Kavşağı'nda dron destekli trafik denetimi yaptı. Uygulama noktasına yaklaşık 200 metre mesafede emniyet şeridinde duran otomobil, dron kamerasıyla takibe alındı. Elinde boş bir bidonla bir iş yerine giderek su alıp dönen sürücü aracın kaputunu açıp motor aksamını kontrol etti. Sürücü araca su koyarken, şüphe üzerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Ekipler, araçta arızanın bulunmadığını ve sürücünün ehliyetinin olmadığını belirledi. Sürücüye belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL ceza kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Bakanlık gıda sahtekarlarının listesini güncelledi: Bu markaları evinize sokmayın

Bakanlık listeyi güncelledi: Bu markaları evinize sokmayın
3 kuruş para için arkadaşını satırla katletti

3 kuruş para için arkadaşını satırla katletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BM'deki sözleri dikkat çeken Şara'nın metni bizzat kendisinin yazdığı ortaya çıktı

Şara'nın dikkat çeken BM konuşması böyle hazırlanmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.