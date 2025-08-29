Ehliyetsiz Sürücüye Cezai İstem: 3 Yıl ile 9 Yıl Arasında Hapis

Diyarbakır'da 17 yaşındaki Kübra Sofioğlu'nun öldüğü trafik kazasında ehliyetsiz sürücü tutuklu suça sürüklenen çocuk C.G. hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 yaşındaki suça sürüklenen çocuk C.G. hakkında hazırlanan iddianame, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 6 Mayıs'ta merkez Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'nda C.G. idaresindeki 21 AGP 252 plakalı otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan Sofioğlu'na çarptığı, kazada Sofioğlu'nun hayatını kaybettiği belirtildi.

C.G'nin iddianamede yer alan ifadesinde, olay günü amcasına ait otomobil ile seyir halindeyken yanında 3 arkadaşının bulunduğunu belirterek, 75-80 kilometre hızla giderken önünde bulunan aracın fren yaptığını, araca vurmamak için kullandığı aracı sol şeride kırdığını, bu esnada önüne iki öğrencinin atladığını, bir kız çocuğuna çarpmak zorunda kaldığını iddia etti.

Tanık B.G'nin de olay günü araçta bulunduğunu, C.G'ye "biraz yavaşlayabilirsin" şeklinde uyarıda bulunduğunu, kaza olmadan önce önündeki aracın fren yaptığı esnada yavaşlamasını söylediğini öne sürdü.

İddianamede yer alan trafik kazası tespit tutanağında, şu ifadelere yer verildi:

"Maktul Kübra Sofioğlu'nun taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek şekilde davranışlarda bulunma, sürücü C.G'nin de aracın hızını yol durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak kuralını ihlal ettiği belirlendi. Sürücünün olay yerini terk etmesi ve yayanın bilincinin kapalı olması nedeniyle herhangi bir beyan alınamadı. Rapor, aracın ve yayanın hasar derecesi, yayanın savrulduğu yön ve yol üzerinde bulunan araç döküntülerine istinaden düzenlendi."

3 ayrı bilirkişi raporu hazırlandı

İddianamede, 3 ayrı bilirkişi tarafından hazırlanan raporlara yer verildi.

Trafik bilirkişisinin hazırladığı raporda, sürücü C.G'nin "asli", Sofioğlu'nun "asli", maktulün aile avukatının hazırlattığı raporda ise C.G'nin "asli", Sofioğlu'nun "tali", Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesince hazırlanan raporda da C.G'nin "tali" ve Sofioğlu'nun "asli" olduğu tespitine yer verildi.

İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında şunlar kaydedildi:

"Her ne kadar Diyarbakır Adli Tıp Kurumunca düzenlenen raporda suça sürüklenen çocuk 'tali' kusurlu olduğu belirtilmiş ise de kaza anına ilişkin görüntünün dosyada mevcut olduğu, bahse konu görüntü üzerinden suça sürüklenen çocuğun araç ile görüntü kaydına girdiği ve çarpışmanın gerçekleştiği nokta ve sürenin tespiti mümkündür. Bilirkişi heyet raporunda bu hususlar dikkate alınarak görüntü üzerinden ve fiziki olarak olay yerinde ölçümlerin yapıldığı görülüyor. Sürücünün azami hız limitinin 70 kilometre olan yoldaki hızının bilimsel olarak 145,4 kilometre olduğunun kabulü gerekir. Ayrıca kaza esnasında yolda çalışma, trafik görevlisi ve görüşe engel cisim olmadığı tespit edilmiştir. Tanık beyanları ile de sabit olduğu üzere sürücünün öndeki araca çarpmamak için şerit değiştirmesi ve araçta bulunan tanığın yavaşlaması konusunda uyarıda bulunması da dikkate alınmıştır. Suça sürüklenen çocuğun gerekli takip mesafesine uymadığı değerlendirilmiştir. Çarpma anı ve sonrasında sürücünün kullanımında olan aracın fren lambalarının yanmadığı tespit edilmiştir. Suça sürüklenen çocuğun ehliyetinin bulunmadığı gözetildiğinde öngördüğü neticenin gerçekleşmeyeceğine olan güveni sebebiyle eylemine devam ederek sebebiyet verdiği kazada, bilinçli taksir koşulları oluşmuştur. Suça sürüklenen çocuğun bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan cezalandırılması kamu adına talep olunur."

İstenilen ceza

İddianamede, C.G. hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası, taksirle işlenen suç nedeniyle TCK'nin 53/6 maddesi uyarınca belirli haklardan yoksun bırakılması isteniyor.