Ehliyetsiz Sürücüye 78 Bin TL Ceza
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan ve daha önce ehliyetine el konulan A.K.'ya toplam 78 bin TL ceza kesildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobiliyle polisin 'dur' ihtarından kaçan, takip sonucu yakalanan ve daha önce ehliyetine el konulduğu belirlenen A.K.'ye (19), 78 bin TL ceza uygulandı.

Zafer Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde devriye görevi yürüten polis ekipleri, A.K.'nin kullandığı 34 SIE 86 plakalı otomobilde abart egzoz bulunduğunu fark etti. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracı ile kaçmaya başladı. Takibe alınan otomobilin sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaptı, aracını takviye için gelen motosikletli polis ekibinin de üzerine sürdü. Otomobil, takviye ekiplerin de desteğiyle Çorlu Devlet Hastanesi yakınlarında durduruldu. Sürücü A.K. ile yanındaki arkadaşı, gözaltına alındı. İncelemede, daha önce benzer suçtan ehliyetine el konulduğu belirlenen A.K., toplam 78 bin TL ceza uygulandı. A.K.'nin, ehliyeti olmadığı için kaçtığını söylediği öğrenildi.

