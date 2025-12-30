Haberler

Van'da çarptığı kadının ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüye 6 yıl hapis cezası

Van'ın Erciş ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında bir kişinin ölümüne ve iki kişinin yaralanmasına neden olan 16 yaşındaki U.A., mahkemece 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezayı bilinçli taksir sebebiyle artırdı ancak sanığın yaşını dikkate alarak indirime gitti.

Van'ın Erciş ilçesinde Ümran Öksüzoğlu'nun hayatını kaybettiği, eşi ve çocuğunun yaralandığı kazaya ilişkin davada yargılanan 16 yaşındaki U.A'ya 6 yıl hapis cezası verildi.

İlçedeki sahil yolunda 2 Haziran'da aracıyla çarptığı Ümran Öksüzoğlu'nun hayatını kaybetmesine, uzman çavuş olan eşi Erhan Öksüzoğlu ve 5 aylık çocuğunun da yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan 16 yaşındaki U.A. hakkındaki davanın karar duruşması görüldü.

Erciş Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya kazada hayatını kaybeden kadının eşi, yakınları ile tarafların avukatları katıldı, U.A. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle bağlandı.

Duruşmada U.A'nın ve avukatların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki mevcut bilirkişi ve Adli Tıp Kurumu raporları doğrultusunda U.A'ya "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezası verdi.

Aracın hızının 113,87 kilometre/saat olarak tespit edilmesi ve lastiklerinin yere temas eden sırt kısımlarının aşınmış durumda olması sebebiyle verilen cezayı "bilinçli taksir" artırımı uygulayarak 9 yıla çıkaran mahkeme heyeti, sanığın yaşının 15-18 yaş grubunda olması nedeniyle kanuni indirim hükümlerini uygulayarak bu cezayı 6 yıla düşürdü.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında ayrıca iyi hal indirimi yapılmamasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Olay

Van'ın Erciş ilçesinde 2 Haziran'da ehliyetsiz olan 16 yaşındaki U.A'nın kullandığı araç, sahil yolunda kontrolden çıkarak yaya kaldırımında elektrik direğine, ardından yürüyüş yolundaki Ümran, eşi Erhan ve 5 aylık oğlu Yağız Öksüzoğlu'na çarpmıştı.

Kazada Ümran Öksüzoğlu hayatını kaybetmiş, eşi ve oğlu da yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
