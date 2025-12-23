Haberler

Erzurum'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 42 bin lira ceza

Erzurum'da polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 42 bin 600 lira ceza kesildi. Sürücü A.D. kaçarken yakalandı.

Erzurum'da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 42 bin 600 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şükrü Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 06 EHH 116 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü A.D. (20) aynı mahalledeki Susam Sokak'ta ekiplerce kovalamaca sonucu yakalandı.

Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 42 bin 600 lira ceza kesildi.

