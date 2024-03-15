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Ehliyetsiz Sürücüye 4 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

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İzmir'de ehliyetsiz kullandığı otomobille çarptığı motosikletteki 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın bilinçli taksirle sebebiyet verdiği gerekçesiyle cezayı artırdı.

İzmir'de ehliyetsiz kullandığı otomobille çarptığı motosikletteki 2 kişinin yaralanmasına neden olan ve hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına yol açma" suçundan dava açılan sürücü, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 43. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İ.E. katılmadı. Kazada yaralanan Sude Solak'ın (22) hazır bulunduğu duruşmaya kazada yaralanan ve yatağa bağımlı hale gelen Dilara Aldanoğlu'nun (25) ise yakınları katıldı.

Müşteki avukatları sanığın olası kasttan ceza almasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına yol açma" suçundan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, sanık İ.E'ye "taksirle yaralama" suçundan verdiği 3 yıl hapis cezasını, olayın meydana gelmesine "bilinçli taksirle sebebiyet verdiği" gerekçesiyle yarı oranda artırarak 4 yıl 6 ay olarak hükme bağladı.

Olay

Bornova ilçesinde 31 Aralık 2021'de ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenen sürücü İ.E, otomobille Sude Solak'ın (22) kullandığı motosiklete çarpmış, Solak ile yanındaki Dilara Aldanoğlu yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü İ.E, serbest bırakılmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İ.E'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına yol açma" suçundan 4,5 yıla kadar hapsi istenmiş, kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda da kazanın yaşanmasında kusurlu olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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