Haberler

Ehliyetsiz Sürücüye 25 Bin Lira Ceza

Ehliyetsiz Sürücüye 25 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da trafik denetimi sırasında ehliyetsiz yakalanan sürücü Barış A., 'Ehliyetimi dün almıştım, galiba beni dolandırdılar' diyerek savunma yaptı. Sürücüye 25 bin lira ceza kesildi.

BURSA'da, trafik polislerinin denetiminde yakalanan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Barış A., "Ehliyetimi dün almıştım. Galiba beni dolandırdılar" dedi. Otomobili otoparka çekilen sürücüye, 25 bin lira ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Stadyum Caddesi'nde denetim yaparken şüphe üzerine 16 LCD 96 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilden inen sürücü polis ekiplerine, "Ehliyetimi dün almıştım, galiba beni dolandırdılar" dedi.

Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü Barış A.'ya 25 bin lira ceza uygulandı. Otomobilinin çekileceğini duyan Barış A., bu kez de ekiplere, "Ayağınızın altına paspas olayım arabayı çekmeyin" ifadelerini kullandı.

Otomobil, çekiciyle otoparka çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uzman çavuş feci kazada hayatını kaybetti

İhbara giden jandarma ekipleri gördükleri manzara karşısında yıkıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin Merkez Bankası 10 aydır sürekli altın alıyor

Çin ne biliyor? 10 aydır aralıksız altın alması dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.