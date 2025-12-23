Haberler

Trafik polisine arkadaşının ehliyetini verdi, 'benim eski fotoğrafım' dedi

Trafik polisine arkadaşının ehliyetini verdi, 'benim eski fotoğrafım' dedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da trafik denetiminde durdurulan ehliyetsiz sürücü S.A., arkadaşının ehliyetini göstererek polise yalan söyledi. Yapılan kontrol sonrası ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL ceza kesildi.

BURSA'da trafik uygulamasında durdurulan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü S.A. (23), arkadaşının ehliyetini kendi ehliyeti gibi polise vererek, "Bu benim eski fotoğrafım" dedi. Durumu fark eden polis, S.A.'ya, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL para cezası kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi'nde denetim yaptıkları sırada, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekiplere arkadaşının ehliyetini veren S.A., "Fotoğraftaki sen değilsin" diyen polis memuruna, "Bu benim eski fotoğrafım, eski halim" diyerek kendini savundu. Bir süre sonra ehliyetin arkadaşına ait olduğunu itiraf eden S.A.'ya, 'Ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 18 bin 677 TL para cezası kesilirken, araç otoparka çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
Herkes ekran başına! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda
29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı

Lösemi olduğunu duyurmuştu! Usta sanatçıdan üzen haber
Hastanede cenazeler karıştı: Babamı bulamıyoruz

Hastaneden gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı: Babamı bulamıyoruz
Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Trump'tan Epstein yorumu: Onu malikanemden kovdum, adasına da hiç gitmedim

Skandal fotoğraflar ortaya saçıldı, bakın ilk sözü ne oldu
title