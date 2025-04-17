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Ehliyetsiz Sürücüye 18 Bin TL Ceza

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Bursa'da polisin gerçekleştirdiği uygulamada, ehliyetsiz olduğu tespit edilen 18 yaşındaki sürücü Sami A.'ya 18 bin 678 TL ceza kesildi. Hastaneye gittiğini iddia eden sürücü, ceza yazan ekiplere, 'İnşallah gece rahat uyursunuz' dedi.

BURSA'da polisin yaptığı uygulamada, ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye 18 bin 678 TL ceza kesildi. Hasta olduğunu ve hastaneye gittiğini iddia eden sürücü, kendisine ceza yazan ekiplere, "İnşallah gece rahat uyursunuz" dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde İnegöl-Alanyurt yolunda uygulama yaptı. Ekipler, şüphelendikleri 16 BEG 557 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan incelemede, sürücü Sami A.'nın (18) ehliyetsiz olduğu belirlendi. Hastaneye gittiğini iddia eden sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL para cezası kesildi. Ehliyet alabilmek için başvuruda bulunduğunu söyleyen Sami A., "Mayıs ayında sınava gireceğim. Rica ediyorum ağabey, elini ayağını öpeyim. Ödeyemem zaten. İnşallah gece rahat uyursunuz" ifadelerini kullandı.

Uygulamanın ardından otomobil, sürücünün bir yakını tarafından teslim alınarak, götürüldü.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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