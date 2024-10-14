Üye Girişi
Haberler

Ehliyetsiz Sürücüye 14 Bin Lira Ceza

Ehliyetsiz Sürücüye 14 Bin Lira Ceza
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de polisin 'dur' ihtarına uymayan 18 yaşından küçük ehliyetsiz sürücü M.D.'ye 14 bin 483 lira para cezası kesildi. Kovalamaca sonrası durdurulan araç trafikten men edildi.

Edirne'de, polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 14 bin 483 lira para cezası kesildi.

Polis ekipleri, kent girişindeki kontrol noktasında 59 VE 594 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu Yancıkçışahin Mahallesi'nde durduruldu.

Yapılan kontrollerde sürücü M.D'nin 18 yaşından küçük olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Sürücüye ilgili maddelerden 14 bin 483 lira idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan sürücünün aracı trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Yerel Haberler Politika 3-sayfa trafik edirne Güncel Polis Hukuk Ceza

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

 Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

Kredi kartlarından 750 TL'nin kesileceği tarih belli oldu
Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu'na verildi

Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi Daron Acemoğlu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartı limit kesintisi nedir, ne kadar? Kredi kartı limit vergisi yasalaştı mı? 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kim aldı? Nobel Edebiyat Ödüllerini kimler aldı? Berat Albayrak ne bakanı olacak? Berat Albayrak yeniden bakan mı oluyor? Daron Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu kaç yaşında, nereli? 14 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Selahaddin Eyyubi yeni sezon tarihi! Selahaddin Eyyubi yeni sezon ne zaman? Merkezi atama nedir, ne zaman? Merkezi atamalara kimler başvurabilir, yılda kaç kez olur? Memur servis uygulaması devam edecek mi? MEMUR- SEN açıklama yaptı mı? Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Esenyurt yangınında son durum nedir, ölü veya yaralı var mı? Sibel Can ve Emir Sarıgül evlendi mi? Sibel Can ile Emir Sarıgül ne zaman evlendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.