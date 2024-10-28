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Ehliyetsiz Sürücünün Yolu Kaza ile Sonuçlandı

Ehliyetsiz Sürücünün Yolu Kaza ile Sonuçlandı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir araca, ardından park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sürücü hafif yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde ehliyetsiz sürücü A.A.'nın (15), direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç önce seyir halindeki, ardından da park halindeki otomobillere çarptı. A.A.'nin hafif yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kapaklı - Pınarça yolu üzerinde meydana geldi. A.A. yönetimindeki 06 FHZ 06 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu S.G. yönetimindeki 34 DMS 330 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç ardından park halindeki başka bir otomobile çarparak durdu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye gelen sağlık ekipleri, 15 yaşında olduğu belirlenen sürücü A.A.'ya ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. A.A. müdahalesinin ardından Kapaklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. A.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber - Kamera: Onur KAYA / KAPAKLI (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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