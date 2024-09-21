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Ehliyetsiz Sürücünün Yol Açtığı Kaza Bursa'da 4 Yaralı

Ehliyetsiz Sürücünün Yol Açtığı Kaza Bursa'da 4 Yaralı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ehliyetsiz sürücü Kerem A.'nın kullandığı araç, yayaya çarparak cipe çarptı ve takla attı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da, ehliyetsiz sürücü Kerem A.'nın (17) kullandığı otomobil, önce kaldırımda yürüyen yayaya ardından cipe çarparak takla attı. Kazada, otomobildeki 3 kişi ile yaya yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara Yolu Caddesi istikametinden, merkez istikametine ilerleyen ehliyetsiz sürücü Kerem A. yönetimindeki 16 BFT 900 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırımda yürüyen G.A.'ya, ardından 16 BDE 221 plakalı cipe çarparak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Kerem A. ile yanında bulunan E.K., A. D. ve yaya G.A. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekipleri bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tek şeritten kontrollü sağlanan trafik yol temizleme çalışması ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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