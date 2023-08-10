Sultangazi'de drift yapan ve makas atarak hem kendi hem de diğer vatandaşların canını hiçe sayan ehliyetsiz sürücüye toplamda 32 bin 596 lira para cezası kesildi. Sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar ise kameraya yansıdı.

Ehliyetsiz sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada

Hem makas atan hem de drift yapan ehliyetsiz sürücüye toplamda 32 bin 596 lira para cezası kesildi.

İSTANBUL - Sultangazi'de drift yapan ve makas atarak hem kendi hem de diğer vatandaşların canını hiçe sayan sürücü yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye toplamda 32 bin 596 lira para cezası kesildi. Sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar ise kameraya yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, 20 Temmuz'da Sultangazi 1.Cebeci Caddesi'nde aracıyla drift yaparak ve makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin incelemesinin ardından 34 GMR 313 plakalı aracın sürücüsünün Yusuf T. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Aracın da kiralık olduğu belirlendi. Yusuf T. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yusuf T.'ya drift atmaktan 20 bin 342 lira, makas atmaktan 4 bin 64 lira, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, ehliyetsiz birine araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL olmak üzere, toplamda 40 bin 786 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca Yusuf T., trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan Sultangazi Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezi Amirliğine gönderildi. Öte yandan sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar ise kameraya yansıdı.