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Ehliyetsiz Sürücünün Takla Atan Aracında 4 Yaralı

Ehliyetsiz Sürücünün Takla Atan Aracında 4 Yaralı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin takla atması sonucu 1'i yaya 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin takla atması sonucu 1'i yaya 4 kişi yaralandı.

Ankara Yolu Caddesi'nde 16 BFT 900 plakalı otomobille seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü K.A. (17), bilinmeyen nedenle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına ve kaldırımda yürüyen yaya G.A'ya çarptıktan sonra takla attı.

Savrulan araç, aynı istikamette seyreden 16 BDE 221 plakalı cipe çarptıktan sonra devrildi.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşları E.K, A.D. ve kaldırımda yürüdüğü sırada otomobilin çarptığı yaya G.A. yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel

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